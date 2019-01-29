В Минюсте США заявили о завершающей стадии расследования Мюллера

Расследование спецпрокурора Роберта Мюллера о предполагаемом "вмешательстве России" в избирательный процесс в США близится к завершению. Об этом сообщил и.о. генпрокурора США Мэтью Уитакер.

— Я надеюсь, мы получим отчёт от Мюллера настолько скоро, насколько это возможно, — отметил Уитакер.

Спецслужбы США приписывают России вмешательство в американские выборы в 2016 году. Расследованием этих якобы попыток влияния на протяжении уже почти двух лет занимается спецпрокурор Роберт Мюллер. Как ранее сообщал Дональд Трамп, это расследование уже обошлось налогоплательщикам в более чем 30 миллионов долларов.