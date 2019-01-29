Bloomberg узнало, когда США объявят о приостановке участия в ДРСМД

Вашингтон планирует объявить о приостановке участия в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности после 2 февраля. Об этом рассказал источник агентства Bloomberg в Белом доме.

При этом не уточняется, объявит ли Вашингтон также в эти даты об окончательном выходе из соглашения.

Напомним, что Дональд Трамп заявил о намерении США выйти из ДРСМД ещё 20 октября, обвинив Москву в нарушении договора. В декабре Госдеп выдвинул ультиматум: через 60 дней США выйдут из договора, если Москва "не вернётся к его соблюдению". При этом Россия не раз подчёркивала, что никогда не нарушала положений документа. А в МИД РФ отмечали, что США просто ищут предлоги освободиться от ограничений по ДРСМД.