Беглов озвучил задачи, которые стоят перед обновлённым Правительством Петербурга

Кабмину нужно выстроить эффективный диалог с местными жителями, чтобы те чувствовали вовлечённость в развитие города.

Сегодня врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов проводит первое заседание с обновлённым правительством. В самом начале он озвучил приоритеты, которые стоят перед местным кабмином.

— Прошедшие месяцы дали понять проблематику Петербурга, болевые точки города, — сказал Беглов, начиная совещание.

Он добавил, что это время показало, насколько жители Северной столицы неравнодушны к своему городу, они готовы принимать активное участие в его развитии. В связи с этим Беглов поставил перед правительством задачи, направленные на развитие Санкт-Петербурга.

— Нужно, чтобы стратегия развития создавалась не в закрытых кабинетах, а вместе с горожанами. Петербуржцы должны чувствовать вовлечённость в этот процесс, — добавил врио губернатора.

Итак, что касается задач, то правительству необходимо привлечь инвесторов. Беглов поясняет, что за ними "нужно ухаживать". Кроме того, нужно сформировать уникальный стиль города, условия для развития человеческого капитала. Для этого требуется улучшать сферы образования и здравоохранения. Приоритетом также является пространственное развитие города, экология и безопасность.

— Мы должны выстроить эффективный диалог с горожанами. Власти должны научиться чутко реагировать на сигналы с мест, — добавил он.

Добавим, сегодня в Смольном также в повестке стоят вопросы, связанные с исполнением городского бюджета, а также темы, которые касаются садоводов и подготовки к чемпионату Европы в 2020 году.

Ранее эксперты оценивали обновлённое правительство Беглова. Они отмечали, что он создал команду драйверов перемен в Петербурге, от которой нужно ждать каких-то очень серьёзных преобразований в городе.