Задержан замгубернатора Ленобласти по ЖКХ Олег Коваль

В Ленинградской области задержан заместитель председателя регионального правительства по жилищно-коммунальному хозяйству и энергетике Олег Коваль. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его словам, "проводятся оперативные мероприятия". Отмечается, что в здании правительства региона, по предварительным данным, проходят обыски.

Напомним, в декабре прошлого года был задержан вице-губернатор Псковской области. Его подозревают в получении взятки.