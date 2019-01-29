Задержан замгубернатора Ленобласти по ЖКХ Олег Коваль

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Задержан замгубернатора Ленобласти по ЖКХ Олег Коваль

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Олег Коваль. Фото: правительство Ленинградской области

В Ленинградской области задержан заместитель председателя регионального правительства по жилищно-коммунальному хозяйству и энергетике Олег Коваль. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его словам, "проводятся оперативные мероприятия". Отмечается, что в здании правительства региона, по предварительным данным, проходят обыски.

Напомним, в декабре прошлого года был задержан вице-губернатор Псковской области. Его подозревают в получении взятки.

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