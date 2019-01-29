Песков заявил, что Москва будет защищать интересы России в Венесуэле

В Кремле считают, что санкции США чаще всего являются проявлением недобросовестной конкуренции.

Россия будет защищать свои интересы в Венесуэле в рамках международного законодательства. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он прокомментировал санкции США против нефтяной венесуэльской компании, которые могут затронуть её сотрудничество с Россией.

— Естественно, защищать будем в рамках действующего международного права, задействуем все доступные нам механизмы, — сказал Песков.

Он напомнил, что власти Венесуэлы уже признали эти санкции незаконными и Москва присоединяется к этой точке зрения.

— Мы не считаем это (такие санкции США. — Прим. ред.) правильным. Чаще всего считаем это проявлением недобросовестной конкуренции. Это продолжающаяся линия ничем не прикрытого вмешательства во внутренние дела Венесуэлы, — добавил Песков.