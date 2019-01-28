США объявили о новых санкциях против Венесуэлы

Вашингтон анонсировал новые санкции против Венесуэлы. Как заявил на брифинге в Белом доме советник американского президента Джон Болтон, ограничительные меры коснутся государственной нефтегазовой компании PDVSA.
США намерены заблокировать активы корпорации на 7 млрд долларов и блокировать счета покупателей венесуэльской нефти.
Напомним, США поддерживают лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо, который ранее провозгласил себя временным президентом страны. Действующий же президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил Вашингтон в попытке устроить переворот в стране и разорвал дипотношения с США.
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени