США объявили о новых санкциях против Венесуэлы

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США объявили о новых санкциях против Венесуэлы

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Фото: © Flickr/Nathan Borror

Кроме того, в Вашингтоне призвали венесуэльских военных признать переход власти в стране.

Вашингтон анонсировал новые санкции против Венесуэлы. Как заявил на брифинге в Белом доме советник американского президента Джон Болтон, ограничительные меры коснутся государственной нефтегазовой компании PDVSA.

США намерены заблокировать активы корпорации на 7 млрд долларов и блокировать счета покупателей венесуэльской нефти.

Напомним, США поддерживают лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо, который ранее провозгласил себя временным президентом страны. Действующий же президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил Вашингтон в попытке устроить переворот в стране и разорвал дипотношения с США.

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