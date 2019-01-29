Лавров заявил о сильнейшем внешнем давлении на оппозицию Венесуэлы

Так, по его мнению, Соединённые Штаты уже взяли курс на смену режима в Венесуэле.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что оппозиция Венесуэлы находится под сильнейшим давлением из-за рубежа. Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел Сьерра-Леоне Али Каббой.

Лавров напомнил, что и сам президент Венесуэлы Николас Мадуро, и глава МИД несколько раз предлагали оппозиции начать переговоры.

— Но, судя по реакции оппозиции, она находится под сильнейшим влиянием тех, кто запрещает ей это делать, запрещает идти на контакт с законными властями, — сказал Лавров.

Также он сегодня отметил, что США взяли курс на смену режима в Венесуэле.

Напомним, в Венесуэле с 21 января продолжаются массовые протесты против президента Николаса Мадуро. Спикер парламента Хуан Гуайдо, лидер оппозиции, объявил себя временным главой государства. Россия поддерживает действующего президента, а многие страны Запада — самозванца.