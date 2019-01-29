Путин призвал главу Тамбовской области следить за уровнем зарплат учителей

Ожидается, что в 2019 году средняя зарплата в регионе вырастет до 28 тысяч рублей.

Президент РФ Владимир Путин призвал главу Тамбовской области Александра Никитина контролировать уровень заработной платы учителей в регионе. Об этом он сказал на встрече с губернатором.

Никитин рассказал, что зарплата у учителей разная, но "соотношение к средней по экономике мы выполняем". По его словам, в среднем в прошлом году получали 26,3 тысячи рублей в месяц. В 2019-м, как ожидается, это будет 28 тысяч. Соответственно, повысится зарплата и педагогов.

— Это соотношение надо держать, — сказал Путин.

Глава региона рассказал, что очередь в детские сады для детей от трёх до семи лет закрыта. Осталась она только для возраста от трёх лет. Ожидается, что проблема будет решена до начала 2020 года. Президент РФ назвал это очень важным.

Также губернатор Тамбовской области доложил Путину о работе по инвестпроектам.