Меж тем в Евросоюзе уже неоднократно пояснили, что членство Незалежной в ЕС в ближайшие годы просто нереалистично.

Украина подаст заявку на вступление в Евросоюз в 2024 году, заявил президент Незалежной Пётр Порошенко. Он также ждёт, что в скором времени в Верховной раде пройдёт окончательное голосование по закреплению в конституции курса в ЕС и НАТО.

— И нет никакого сомнения, что мы получим и начнём выполнять план действий по членству в НАТО, — заявил украинский лидер.

Как уже сообщал Лайф, о стремлении Украины вступить в НАТО и Евросоюз в Киеве заявили после госпереворота в 2014 году. При этом и в Североатлантическом альянсе, и в ЕС уже давали понять, что стране пока рано претендовать на это, и призывали сначала решить внутренние проблемы. Добавим, что глава МИД Украины Павел Климкин также слабо оценивал шансы Незалежной вступить в ЕС и альянс в ближайшие пять лет.