Порошенко позади. Тимошенко и Зеленский лидируют в президентском рейтинге

Ранее действующий президент страны Пётр Порошенко объявил, что будет баллотироваться на второй срок.

Лидер партии "Батьковщина" Юлия Тимошенко и шоумен Владимир Зеленский лидируют в президентском рейтинге на Украине с показателями в 20,2% и 12,6% избирателей. Об этом свидетельствуют результаты опроса, опубликованные на сайте украинского Института анализа и прогнозирования.

Третье место разделили кандидат от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Юрий Бойко и действующий президент Украины Пётр Порошенко. Если бы выборы проходили в ближайшее воскресенье, они бы получили по 11,9% голосов.

Далее следует лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко, заручившийся поддержкой 10,7% избирателей. Остальные кандидаты не преодолели планку в 10%.

Напомним, выборы президента Украины пройдут 31 марта. Как ранее писал Лайф, сегодня Порошенко объявил, что будет баллотироваться на второй срок.