Вашингтон передал Гуайдо деньги Венесуэлы из банков США

Вашингтон призвал правительства других стран поступить так же для борьбы с Николасом Мадуро.

Государственный департамент США сообщил, что Вашингтон передал лидеру оппозиции Венесуэлы Хуану Гуайдо контроль над деньгами Венесуэлы, которые содержатся в банках Штатов.

— Мы призываем другие правительства признать Хуана Гуайдо временно исполняющим обязанности президента и предпринять аналогичные шаги для защиты наследия Венесуэлы от дальнейшего воровства со стороны коррумпированного режима Мадуро, — говорится в сообщении американского внешнеполитического ведомства.

Напомним, в Венесуэле с 21 января продолжаются массовые протесты против президента Николаса Мадуро. Спикер парламента Хуан Гуайдо, лидер оппозиции, объявил себя временным главой государства. Россия поддерживает действующего президента, а многие страны Запада — самозванца.

Глава МИД РФ Сергей Лавров сегодня заявил о сильнейшем внешнем давлении на оппозицию Венесуэлы.