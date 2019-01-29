Толкнувший журналистку Скабееву депутат Рады получит госнаграду Эстонии

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Толкнувший журналистку Скабееву депутат Рады получит госнаграду Эстонии

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Борислав Берёза получит орден "Крест Маарьямаа IV степени", так как он выступает "сторонником Эстонии на Украине".

Украинский нардеп Борислав Берёза, который толкнул в ПАСЕ российскую журналистку Ольгу Скабееву, получит госнаграду Эстонии. Как сообщает Sputnik Эстония, его имя значится в списке, который утвердила президент этой страны в канун 101-й годовщины декларации независимости республики.

В списке — политики, общественные деятели, спортсмены, деятели культуры и науки. Берёза будет награждён орденом "Крест Маарьямаа IV степени", так как он выступает "сторонником Эстонии на Украине".

<p>Кадр из видео <a href="https://www.facebook.com/borislav.bereza/videos/2959254994100587/" target="_blank">Facebook</a></p>

— Председатель украино-эстонской парламентской группы в Верховной раде, который активно и эффективно помогает решать проблемы, связанные с Эстонией и нашими предпринимателями, — говорится в опубликованном на сайте канцелярии президента документе.

Напомним, 24 января Берёза толкнул и оскорбил журналистку телеканала "Россия" во время интервью вице-спикера Рады Ирины Геращенко в кулуарах ПАСЕ, помешав Скабеевой задать свой вопрос об удерживаемых на Украине россиянах.

Как ранее писал Лайф, извиняться за свой поступок нардеп отказался.

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