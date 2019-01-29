В России запустят новый телеканал "Победа"

В эфир канала войдут материалы, расследования и воспоминания о событиях военных лет.

В российском эфире появится телеканал "Победа", созданный к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании "Первый канал. Всемирная сеть".

— Телеканал "Победа" будет доступен в сетях кабельных и спутниковых операторов на территории всей РФ с весны 2019 года, — говорится в сообщении.

В эфире канала будут показывать материалы, расследования и воспоминания о событиях военных лет. В пресс-службе пояснили, что за прошедшие годы накопилось достаточно документальных и художественных материалов, которые можно собрать в едином эфире.

Как ранее писал Лайф, Минкомсвязь предложила дать региональному ТВ слот на федеральном телеканале.