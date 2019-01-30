Мадуро собирается создать 50 тысяч подразделений народного ополчения в Венесуэле

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о создании в стране 50 тысяч подразделений народного ополчения, в которые войдут более двух миллионов человек. Об этом сообщает телеканал Telesur.

— Я объявляю стране о создании более 50 000 единиц народной обороны во всех районах, городах, посёлках и деревнях страны. Пусть Боливарианская национальная милиция организует силы народа! — сказал венесуэльский лидер.

По его словам, в состав Боливарианской национальной милиции войдут мужчины и женщины, с каждым из которых будет проведён военный инструктаж. Он также подчеркнул, что Вооружённые силы Венесуэлы "хотят и готовы дать отпор североамериканской империи".

Ранее сообщалось, что Николас Мадуро принял участие в патрулировании границ Венесуэлы на плавающем танке. Это произошло в связи с усиленной подготовкой венесуэльской армии к предстоящим в стране учениями, которые пройдут 10–15 февраля и будут посвящены 200-летию конгресса в Ангостуре. По словам Мадуро, они станут "самыми важными в истории Венесуэлы".