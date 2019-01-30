Верховный суд запретил лидеру оппозиции Гуайдо покидать Венесуэлу

Верховный суд Венесуэлы запретил спикеру парламента и лидеру оппозиции Хуану Гуайдо выезжать за пределы Боливарианской Республики без разрешения. Об этом сообщается на странице инстанции в "Твиттере".

Также запрещается продавать активы, находящиеся в собственности. По решению суда замораживаются банковские счета оппозиционера на территории страны. Меры приняты до завершения расследования.

Напомним, ранее Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом Венесуэлы. Россия поддерживает действующего лидера, а многие страны Запада — самопровозглашённого. Ранее прокуратура страны начала предварительное расследование в отношении Гуайдо и попросила Верховный суд запретить ему покидать Венесуэлу и заблокировать его счета.