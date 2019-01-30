Эксперт представил возможный сценарий "войны" России с Японией

По его словам, Япония никогда не отказывалась от планов по мировой экспансии, а в нынешних условиях у неё есть преимущество.

Россия может уступить Японии в случае вооружённого конфликта на Дальнем Востоке, поскольку уступает Стране восходящего солнца в количестве личного состава и вооружения в этом регионе, пишет в статье для издания "Военно-промышленный курьер" военный эксперт, доктор военных наук, генерал-полковник Анатолий Зайцев.

По его словам, Токио никогда не отказывался от своих амбиций, план "Великая Япония до Урала" по-прежнему будоражит умы японцев. А в нынешних условиях количество и качество японских военных сил и средств превосходят возможности России на Дальнем Востоке.

Так, у России здесь сосредоточены 25 подводных лодок, 10 кораблей океанской морской зоны и 32 прибрежной. В то время как Япония располагает 66 кораблями, пять из которых — это эсминцы-вертолётоносцы, способные разместить и самолёты типа F-35B. Также в наличии 18 подводных лодок, ракетные, десантные, минно-тральные катера, морские танкеры, порядка 180 самолётов, 140 вертолётов и многое другое.

Он отмечает, что по одному из сценариев, пользуясь сиюминутным превосходством, Япония может нанести удар по Сахалину и Курилам. США займут нейтралитет, лишь уговаривая Москву не применять ядерное оружие. Аналогичную позицию займёт Китай, но, вероятно, заявит о территориальных претензиях к России.

После этого, предполагает Зайцев, Токио учтёт интересы своего американского союзника и "уже на следующий день" на Курилах появятся военные базы США.