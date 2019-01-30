"Это защищено бронёй". Мадуро заявил о сохранении сотрудничества с Россией

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о планах сохранить военно-техническое и бизнес-сотрудничество с Россией, он не видит каких-либо рисков для России в этой части.

— Так как мы две независимые страны, мы ведём бизнес, осуществляем инвестиции и проводим реализацию больших проектов по добыче нефти. Всё будет хорошо, это защищено бронёй — бизнес между Россией и Венесуэлой в нефти и газе, — заявил Мадуро в интервью РИА "Новости", комментируя введение санкций США против компании PDVSA.

Он также добавил, что Венесуэла планирует и дальше получать из России самое современное оружие, которое и сейчас поступает "в течение каждого месяца".

— У нас всегда есть планы продвижения в сотрудничестве, чтобы улучшать воздушную оборону, артиллерию, ракетную технику... [Вооружение] прибывает в течение каждого месяца, в течение каждого месяца есть сотрудничество. И это нормально, тут нет ничего экстраординарного, — добавил венесуэльский лидер.