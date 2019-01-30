Посол опроверг сообщения о "тайном" предложении России построить АЭС в КНДР

Россия или представители российских властей никогда не обращались к КНДР с предложением построить в республике АЭС в обмен на отказ от ядерного оружия. Об этом ТАСС заявил посол РФ в Пхеньяне Александр Мацегора.

Так он прокомментировал статью Washington Post, которая утверждала, что осенью 2018 года Москва якобы предлагала Пхеньяну построить в КНДР атомную электростанцию в обмен на отказ от ядерной и ракетной программ. А американская разведка будто бы расценила этот шаг как попытку Москвы вмешаться в переговоры Вашингтона и Пхеньяна.

— Любому, кто хоть сколько-нибудь разбирается в этом вопросе, абсолютно понятна изначальная глупость такого предположения, — отметил дипломат. — АЭС стоит несколько миллиардов долларов. Столько же, если не больше, пошло бы на полную модернизацию энергетической инфраструктуры КНДР.

Мацегора считает, что журналисты Washington Post не учли также расходы, которые, очевидно, в нынешнем положении КНДР позволить себе не может.