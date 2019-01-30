Глава Белгорода о просьбе пенсионера говорить громче: Берите слуховой аппарат

Новоиспечённый врио главы Белгорода Юрий Галдун резко отреагировал на просьбу пенсионера говорить громче. Инцидент произошёл во время представления горожанам новых правил благоустройства.
На кадрах, которые публикует телеграм-канал "Белгород №1", один из присутствующих попросил градоначальника говорить громче в микрофон.
При этом другие слушатели вступились за пенсионера и пристыдили главу города.
— Я плохо говорю, — попытался оправдаться врио мэра.
Во время заседания горсовета предлагалось ввести новые правила уборки. Теперь жителям города придётся участвовать в содержании муниципальных территорий и дворов.
Согласно информации издания "БелПресса", Галдун назначен на пост временно исполняющего обязанности мэра города неделю назад, 21 января. Предыдущий же глава Константин Полежаев перешёл на должность руководителя департамента жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области.
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