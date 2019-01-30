Глава Белгорода о просьбе пенсионера говорить громче: Берите слуховой аппарат

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Глава Белгорода о просьбе пенсионера говорить громче: Берите слуховой аппарат

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Фото: © Официальный сайт Белгорода. 

Инцидент произошёл во время заседания горсовета, где предлагалось ввести новые правила уборки.

Новоиспечённый врио главы Белгорода Юрий Галдун резко отреагировал на просьбу пенсионера говорить громче. Инцидент произошёл во время представления горожанам новых правил благоустройства.

На кадрах, которые публикует телеграм-канал "Белгород №1", один из присутствующих попросил градоначальника говорить громче в микрофон.

<p>Я не виноват, что не слышно. Слуховой аппарат надо брать</p>

При этом другие слушатели вступились за пенсионера и пристыдили главу города.

— Я плохо говорю, — попытался оправдаться врио мэра.

Во время заседания горсовета предлагалось ввести новые правила уборки. Теперь жителям города придётся участвовать в содержании муниципальных территорий и дворов.

Согласно информации издания "БелПресса", Галдун назначен на пост временно исполняющего обязанности мэра города неделю назад, 21 января. Предыдущий же глава Константин Полежаев перешёл на должность руководителя департамента жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области.

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