"Единая Россия" приостановила членство задержанного сенатора Арашукова

"Единая Россия" приостановила членство сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова, который был задержан сегодня утром прямо в зале заседаний Совфеда. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу реготделения партии.

— Решением президиума регионального политсовета Карачаево-Черкесского регионального отделения партии "Единая Россия" членство в "Единой России" сенатора Рауфа Арашукова приостановлено до выяснения обстоятельств, — приводит агентство слова собеседника.

Арашуков в 2004–2008 годах состоял в городской думе Ставрополя, куда был избран как самовыдвиженец. Позже он присоединился к "Единой России", и в 2009 году был избран главой Хабезского муниципального района (КЧР) уже как единоросс. 18 сентября 2016 года Арашуков был наделён полномочиями члена Совфеда от Карачаево-Черкессии, вошёл в состав Комитета по экономической политике. Арашуков стал самым молодым членом Совфеда: на момент перехода в верхнюю палату ему был 31 год.

Как ранее сообщал Лайф, у следствия есть данные о причастности сенатора Рауфа Арашукова к двум убийствам. Как пояснили в ведомстве, речь идёт о расправе над заместителем председателя общественного молодёжного движения "Адыгэ-Хасэ" КЧР Жуковым и советником главы республики Шебзуховым.

Кроме того, по данным СМИ, Арашукова обвиняют в подделке документов и создании ОПГ. В СКР эту информацию пока никак не комментировали.