Совфед одобрил закон о проверке зарубежных счетов чиновников Генпрокуратурой

В Совфеде РФ одобрили закон о праве Генпрокуратуры проверять счета чиновников за рубежом, ранее законодательную инициативу одобрили сенатские комитеты по конституционному законодательству и по бюджету и финансовым рынкам и единогласно поддержали в Госдуме.

В данный момент законодательство России запрещает чиновникам высокого уровня, госслужащим, депутатам и сенаторам открывать и иметь счета и вклады в иностранных банках, а также владеть или пользоваться зарубежными финансовыми инструментами, например ценными бумагами разных компаний.

Инициатива позволит Генпрокуратуре направлять запросы в ЦБ РФ. А тот уже запрашивает у финансовых регуляторов в других странах данные о наличии или отсутствии вкладов или счетов российских чиновников.

Законопроект о проверке зарубежных вкладов чиновников в Госдуму внёс президент России Владимир Путин. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, расширение полномочий Генпрокуратуры РФ — это шаг в "постоянном совершенствовании антикоррупционной системы" страны.