В Кремле заявили, что между Россией и Украиной нет никакой войны

Дмитрий Песков отметил, что, несмотря на негативные события, есть две соседние страны и два братских народа.

Между Россией и Украиной нет никакой войны, существуют только провокации Киева. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова украинского лидера Петра Порошенко о "холодном мире" между двумя странами.

— Во-первых, между Россией и Украиной нет никакой войны. Есть гражданская война на Украине, есть события на Украине, которые спровоцированы властями в Киеве, — сказал Песков журналистам.

Он добавил, что существует также серия провокаций, ведущих "к нагнетанию напряжённости на линии соприкосновения", и множество других событий, "которые стали последствием силового переворота" в Киеве.

— Поэтому никакой войны между Россией и Украиной нет, это две соседние страны, это два братских народа, но в то же время, безусловно, мы не можем дать позитивную оценку тому, о чём я только что говорил, — отметил Песков.

Ранее президент Украины Пётр Порошенко заявил, что его стране нужен холодный мир с Россией, добавив, что украинцы устали от войны.