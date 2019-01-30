Доставили в наручниках. Первое видео с сенатором Арашуковым после задержания

Члену Совфеда вменяют создание ОПГ, хищение природного газа ПАО "Газпром" и совершение двух убийств.

Сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова доставили для допроса в СК. Видео с задержанным членом Совфеда распространила пресс-служба ведомства. На кадрах видно, что на сенатора надели наручники, а сопровождался он под солидным конвоем.

— В рамках уголовного дела о создании преступной организации, хищении природного газа ПАО "Газпром", совершении двух убийств и других преступлений задержан член Совета Федерации от Карачаево-Черкесской Республики Рауф Арашуков, — комментирует официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Она подтвердила, что сегодня также был задержан его отец Рауль Арашуков. Масштабные следственные действия по делу проходят в Москве, Санкт-Петербурге, Ставрополе, Махачкале, Невинномысске, Будённовске, Астрахани и других городах.

Ранее стало известно, что у следствия есть данные о причастности сенатора Рауфа Арашукова к убийствам зампредседателя общественного молодёжного движения "Адыгэ Хасэ" КЧР Жукова и советника главы республики Шебзухова.

К слову, Лайф ещё в 2017 году сообщал, что Арашуков может быть причастен к двум убийствам. Подробнее читайте в нашем материале.