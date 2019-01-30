Следствие обвиняет 16 человек по делу братьев Магомедовых

По делу совладельцев группы компаний "Сумма" Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда обвиняются 16 человек. Об этом на заседании Тверского суда Москвы сообщил следователь.

— В настоящее время следствием установлены 16 соучастников преступлений в рамках объединённых в одно производство 13 уголовных дел, — сказал он, мотивируя ходатайство продлить братьям Магомедовым срок содержания под стражей до 30 марта.

По его словам, шестеро обвиняемых находятся в международном розыске. Следователь также сообщил суду, что Магомедовы поддерживали связи и управляли предприятиями группы "Сумма".

Напомним, что совладелец "Суммы" Зиявудин Магомедов и его брат Магомед были арестованы в конце марта прошлого года. Их обвиняют в том числе в растрате 2,5 миллиарда рублей. Виновными они себя не считают.