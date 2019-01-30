В его пресс-службе заверили, что не знают, с чем связаны действия правоохранительных органов.

Мэр Риги Нил Ушаков задержан после обысков, которые провели сотрудники Бюро по борьбе с коррупцией (KNAB). Об этом сообщил бывший депутат рижской Думы Руслан Панкратов.

— KNAB задержало мэра города Риги и сейчас везёт его в следственный изолятор, — написал Панкратов на своей странице в "Фейсбуке".

По его словам, одновременно с этим обыски проводятся в рабочем кабинете Ушакова и по месту его жительства "в особняке в Межапарке". У мэра изымаются компьютеры, телефоны, флешки, другие источники информации и рабочие документы.

В пресс-службе Нила Ушакова Лайфу сообщили, что обыски уже завершены. Там добавили, что не знают, с чем связаны действия KNAB.