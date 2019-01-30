Задержанный сенатор Арашуков потребовал переводчика

Члену Совфеда предъявили обвинение по трём статьям: участие в преступном сообществе, давление на свидетеля и убийство.

Сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков во время допроса заявил, что не достаточно владеет русским языком и потребовал переводчика. Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

— Он допрашивается в качестве обвиняемого, — подчеркнула она. — Арашуков заявил, что не владеет в достаточной мере русским языком и потребовал переводчика, который был ему обеспечен.

Члену Совфеда предъявили обвинение по трём статьям: участие в преступном сообществе, давление на свидетеля и убийство.

— Устанавливаются другие эпизоды преступной деятельности фигурантов, а также иные лица, возможно, причастные к расследуемым преступлениям, — добавили в СК.

Ранее стало известно, что у следствия есть данные о причастности сенатора Рауфа Арашукова к убийствам зампредседателя общественного молодёжного движения "Адыгэ Хасэ" КЧР Жукова и советника главы республики Шебзухова.

К слову, Лайф ещё в 2017 году сообщал, что Арашуков может бытьпричастен к двум убийствам. Подробнее читайте в нашем материале.