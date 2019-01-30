СКР считает отца сенатора Арашукова создателем преступного сообщества

СКР считает, что отец сенатора Рауфа Арашукова Рауль является создателем преступного сообщества. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

— Рауль Арашуков подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 210 УК РФ ("Создание преступного сообщества с использованием своего служебного положения"), ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"), — пояснила Петренко.

Кроме того, в следствии считают, что Рауль Арашуков причастен к хищению природного газа у "Газпрома" на сумму свыше 30 миллиардов рублей.

Его сыну предъявили обвинение по трём статьям. Речь идёт об участии в преступном сообществе, давлении на свидетеля и убийстве. Они оба задержаны.