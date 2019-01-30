Сенатору Арашукову предъявили обвинение по трём статьям

Сенатору от Карачаево-Черкесии Рауфу Арашукову предъявлено обвинение по трём статьям: участие в преступном сообществе, давление на свидетеля и убийство. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

— Рауфу Арашукову предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.210 УК РФ (участие в преступном сообществе), ч.4 ст.309 УК РФ (давление на свидетеля), ч.2 ст.105 УК РФ (убийство), — отметила Петренко.

В настоящее время парламентарий допрашивается в качестве обвиняемого. По данным следствия Арашуков причастен к убийствам зампредседателя общественного молодёжного движения "Адыгэ-Хасэ" Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова, а также к давлению на свидетеля убийства Жукова и участию в преступном сообществе.