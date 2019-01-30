Создаёт опасность на дороге. В России могут запретить водителям курить за рулём

В Госдуме полагают, что процесс курения табака отвлекает водителя не меньше, чем разговоры по телефону.

Член Комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищев предложил ввести запрет на курение за рулём автомобиля.

— Я предлагаю запретить курить за рулём автомобиля. Сигареты, зажигалка, спички, пепельницы однозначно отвлекают водителя. С этим вряд ли кто-то будет спорить. Это дополнительно создаёт определённую напряжённость на дороге и опасность для окружающих автомобилистов и пешеходов, — заявил он агентству городских новостей "Москва".

По мнению депутата, процесс курения за рулём несёт такую же угрозу жизням людей, как и разговоры по телефону. Кроме того, курящий водитель наносит вред здоровью пассажирам автомобиля. Ещё одним аргументом в пользу этого запрета Свищев назвал необходимость остановить такую пропаганду курения среди россиян.

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