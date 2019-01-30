Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Запад поощряет отказ оппозиции Венесуэлы от диалога с властями страны.

— Пока все инициативы наталкиваются на категорическое нежелание, отказ лидеров оппозиции от какого-либо диалога. Мы видим, как их публично к такой деструктивной позиции поощряют западные спонсоры, — сказал Лавров.

По словам министра, российская сторона обратилась к оппозиции Венесуэлы с просьбой действовать самостоятельно и обращать внимание в первую очередь на потребности народа. В то же время Лавров добавил, что Москва готова помочь наладить диалог между властями Венесуэлы.

В Венесуэле с 21 января идут протесты против действующего главы государства Николаса Мадуро. Временным лидером страны себя объявил спикер парламента Хуан Гуайдо, которого поддержали страны Запада, в том числе и США.