Выход платный. Финалист "Битвы экстрасенсов" раскрыл шокирующие детали шоу

Победитель "Битвы экстрасенсов" Владимир Муранов рассказал, в какую сумму ему обошёлся добровольный досрочный уход с проекта.

Оказалось, что досрочно покинуть проект стоило 500 тысяч рублей. По словам Муранова, таких денег у него не было. Кроме того, родственники целителя уговорили его остаться в проекте, который в конечном итоге он выиграл.

— Доходили до меня слухи и о подставных людях в проекте, но это лишь слухи, как и то, что сейчас говорит фильм об экстрасенсах. Проект очень интересен с точки зрения познания о нас, о людях, насколько мы все необычны и сколько каждому даровано, — приводит его слова издание StarHit.

Ранее участница первого сезона телепроекта "Битва экстрасенсов" Дарья Миронова рассказала о "сливе" на шоу и победах за деньги.