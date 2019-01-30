Путин поучаствует в торжествах по случаю 10-летия интронизации патриарха Кирилла

Глава государства также встретится с предстоятелями и главами делегаций поместных православных церквей из разных стран, которые прибыли в Москву для участия в праздничных мероприятиях.

Президент России Владимир Путин поучаствует в торжествах по случаю десятилетия Поместного собора Русской православной церкви и интронизации патриарха Кирилла. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Сообщается, что глава государства выступит с речью в Государственном Кремлёвском дворце. Там же состоятся торжественный акт и концерт.

Кроме того, Путин встретится с предстоятелями и главами делегаций поместных православных церквей. Они прибыли в Москву для участия в праздничных мероприятиях из разных стран.