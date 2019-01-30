При обысках у семьи Арашуковых изъяли крупную сумму денег и оружие

Во время обысков у сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова и его отца Рауля Арашукова правоохранителями изъяты крупная сумма денег, большое количество драгоценностей, а также оружие. Об этом сообщает ТАСС.

Для возмещения ущерба от преступлений сотрудники СКР постараются выявить имущество, которое принадлежит фигурантам уголовного дела. Отмечается, что на него после этого наложат арест.

Напомним, Рауфа Арашукова задержали в зале заседаний Совета Федерации. Сообщалось, что его обвиняют по трём статьям: "Участие в преступном сообществе", "Давление на свидетеля" и "Убийство".

Также Лайф писал, что суд арестовал сенатора на два месяца.