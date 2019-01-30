У берегов Крыма засекли несколько американских самолётов-разведчиков

У побережья Крыма было замечено несколько разведывательных самолётов США.

По данным мониторингового ресурса PlaneRadar, первым над акваторией Чёрного моря пролетел американский радиоразведчик RC-135V с бортовым номером 64-14841.

Отмечается, что в 08:25 мск воздушное судно покинуло базу Суда-Бей на острове Крит и направилось к границам Крыма. К RC-135V для дозаправки прибыл Boeing KC-135R с авиабазы Милденхолл в Великобритании.

Также известно, что в 09:20 мск с базы в Греции взлетел самолёт Lockheed ЕР-3Е с номером 157316, а ещё спустя два часа с авиабазы НАТО Сигонелла на острове Сицилия взлетел противолодочный самолёт ВМС Boeing P-8A Poseidon с бортовым номером 168857.

В общей сложности разведка длилась около восьми часов.

Как ранее писал Лайф, недалеко от Крымского побережья и Краснодарского края засекли радиоразведчика RC-135V ВВС США.