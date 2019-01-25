Несколько самолётов-разведчиков засекли у берегов Крыма и Калининграда

У российских границ заметили несколько самолётов-разведчиков, пишет в "Твиттере" мониторинговый ресурс PlaneRadar.

Недалеко от побережья Крыма и Краснодарского края летал радиоразведчик RC-135V ВВС США. Борт курсировал там более трёх часов и несколько раз облетел полуостров. Сообщается, что в небо он поднялся с авиабазы Суда-Бей в Греции.

Ещё один самолёт радиоэлектронной разведки — RC-135V пролетал вблизи границ Калининградской области. Там же зафиксировали патрульный противолодочный самолёт Boeing P-8A Poseidon, тоже принадлежащий США.

Как ранее писал Лайф, 24 января 2019 года российский истребитель Су-27 перехватил шведский борт-разведчик, который летел над Балтикой и приближался к российской границе.

В начале января американский самолёт-разведчик заметили у российской авиабазы в Сирии.