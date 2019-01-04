Американский самолёт провёл разведку у российской авиабазы в Сирии

Воздушное судно несколько часов кружило у побережья Хмеймима, что стало ещё одним примером возросшего интереса военных США к России.

Самолёт-разведчик ВМС США P-8A Poseidon летал у российской авиабазы Хмеймим в Сирии, сообщает мониторинговый ресурс IntelSky. По его данным, судно несколько часов курсировало у побережья неподалёку от базы ВМФ РФ.

Сообщается, что самолёт держался на высоте около пяти километров.

Как писал Лайф, в конце ноября американский самолёт вёл разведку у Керченского пролива и приблизился на расстояние 31 километра к берегу Крыма.

Ранее над Чёрным морем российский Су-27 перехватил судно-разведчик США, что привело в ярость представителей ВМС Соединённых Штатов.