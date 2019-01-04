Американский самолёт провёл разведку у российской авиабазы в Сирии

Самолёт-разведчик ВМС США P-8A Poseidon летал у российской авиабазы Хмеймим в Сирии, сообщает мониторинговый ресурс IntelSky. По его данным, судно несколько часов курсировало у побережья неподалёку от базы ВМФ РФ.
Сообщается, что самолёт держался на высоте около пяти километров.
✈️#USN Boeing P-8A Poseidon #AE4EC9 conducts anti-submarine warfare (#ASW), anti-surface warfare (#ASUW), and shipping interdiction, along with an early warning self-protection (#EWSP), otherwise known as electronic support measures (#ESM) En Route to the #Syria|n coast now. pic.twitter.com/35wZwcsYgw— IntelSky✈ (@Intel_sky) January 4, 2019
Как писал Лайф, в конце ноября американский самолёт вёл разведку у Керченского пролива и приблизился на расстояние 31 километра к берегу Крыма.
Ранее над Чёрным морем российский Су-27 перехватил судно-разведчик США, что привело в ярость представителей ВМС Соединённых Штатов.
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени