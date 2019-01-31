Центробанк отозвал лицензию у "Камчаткомагропромбанка"

Центробанк РФ с 31 января отозвал лицензию у ПАО "Камчаткомагропромбанк". Об этом указывается в сообщении на сайте регулятора.

Подобное решение принято в связи с тем, что в его деятельности "прослеживались признаки недобросовестных действий руководства по выводу ликвидных активов с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков".

В отчёте отмечается, что в "Камчаткомагропромбанке" систематически занижалась величина принимаемого кредитного риска.

Кроме того, более 70 процентов портфеля этого банка было сформировано сомнительной и проблемной ссудной задолженностью.

В банке, осуществлявшем свою деятельность с 1990 года, ввели временную администрацию до назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.

Ранее Лайф писал, что ЦБ РФ отозвал лицензию у банка "Еврокапитал-альянс".