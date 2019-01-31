Восемь человек погибли в США из-за сильных морозов и метели

Все эти люди стали жертвами непогоды или в результате ДТП или потому, что одевались недостаточно тепло.

Восемь человек погибли на Среднем Западе в США из-за сильных морозов и метели. Об этом сообщает Associated Press.

Жертвами аномальных морозов стали: житель Милуоки (штат Висконсин), два жителя Детройта (штат Мичиган), житель Чикаго (штат Иллинойс), супруги из штата Индиана и ещё один человек из Иллинойса. Все они погибли или в результате ДТП, или потому, что одевались не по погоде.

Восьмым погибшим стал студент университета Айовы. 18-летнего парня нашли сотрудники кампуса за академическим залом в ночь на 31 января, когда температура воздуха опустилась до –46 градусов по Цельсию. Пострадавшего доставили в больницу, но врачи лишь констатировали его смерть.

Как уже сообщал Лайф, накануне из-за метели в США отменили более 1,6 тысячи авиарейсов. Кроме того, в 11 штатах страны приостановлена доставка почты.