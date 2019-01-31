Захарова заявила, что "Белые каски" готовят новые провокации в Сирии

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Захарова заявила, что "Белые каски" готовят новые провокации в Сирии

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Фото: ©РИА Новости/Михаил Воскресенский

"Белые каски" готовят новые провокации в Сирии. Об этом, выступая на брифинге, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

— Серьёзную озабоченность вызывают и поступающие сообщения о том, что террористы не оставляют попыток инсценировать применение химического оружия против мирного населения, — сказала она.

По словам дипломата, организация заготовила необходимое оборудование в нескольких больницах Идлиба для проведения съёмок провокаций.

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