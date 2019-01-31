Обогнал Тимошенко. Комик Зеленский возглавил президентский рейтинг на Украине

Комик Владимир Зеленский возглавил президентский рейтинг на Украине, обогнав лидера партии "Батьковщина" Юлию Тимошенко. Об этом свидетельствуют данные опроса, который в январе провела социальная группа "Рейтинг".
Так, украинского шоумена поддерживают 19 процентов украинцев, а за бывшего премьер-министра Незалежной свои голоса готовы отдать 18,2% жителей страны.
Действующего главу Украины Петра Порошенко хотят видеть на втором сроке 15,1% избирателей, лидера "Оппозиционной платформы — За жизнь" Юрия Бойко — 10%, а экс-министра обороны Анатолия Гриценко — 8,5% граждан.
Напомним, что накануне украинская ЦИК зарегистрировала Зеленского кандидатом в президенты Незалежной. Выборы украинского лидера состоятся 31 марта. Предвыборная кампания началась 31 декабря 2018 года.
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