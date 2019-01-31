Кто бы мог подумать? Героиню статьи про героин задержали с наркотиками в Москве

В Москве сотрудники полиции задержали героиню ранее заблокированной статьи "Героин — собственность модели". Как сообщает ТАСС, её задержали за хранение героина.

— Накануне была задержана 27-летняя Анна Глазова, у которой был обнаружен героин. Именно она является героиней статьи "Героин — собственность модели". Её привлекут к административной ответственности за хранение наркотиков, — говорится в сообщении.

Сообщается, что при задержании у неё обнаружили 0,4 грамма некоего вещества, предположительно героина.

Напомним, в декабре 2018 года МВД заблокировало статью одного из интернет-СМИ под названием "Героин — собственность модели", в которой описывалась жизнь девушки, употребляющей героин.