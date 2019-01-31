На Украине грозят насильно сменить название УПЦ

Нардеп Верховной рады Виктор Еленский заявил, что Минкульт Незалежной насильно сменит название канонической УПЦ в государственном реестре, если церковь откажется сделать это самостоятельно.

— Этот государственный орган предупредил этих людей, дальше он будет действовать по закону, — заявил нардеп, отвечая на вопрос, что будет, если УПЦ не изменит название. Его слова приводит РИА "Новости".

Ранее в УПЦ говорили, что не считают законными требования властей изменить её название. Напомним, 15 декабря в Киеве был утверждён устав и выбран предстоятель "новой автокефальной церкви". При этом независимость её будет формальной, так как все важные вопросы она сможет решать только через Константинополь.