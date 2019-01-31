Минприроды будет сдерживать рост тарифа за вывоз мусора

Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин заявил, что ведомство намерено сдерживать рост тарифа за вывоз мусора. Такое решение было принято после первого заседания правительственной комиссии по вопросам обращения с отходами производства и потребления.

— Безусловно, в дальнейшем при создании публично-правовой компании ("Российский экологический оператор". — Прим. ред.) мы будем учитывать все пожелания территорий, связанные с тем, чтобы население России не получало увеличения в платёжке, — сказал он.

Кобылкин добавил, что по России в целом рост коммуналки в январе составил 5,7 процента. По мусору повышение составило 2,4 процента при максимальных 11% и минимальных 2%.

С 1 января этого года в России заработала новая система обращения с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО), которая направлена на кардинальные изменения принципа, а также механизма сбора, сортировки, переработки и утилизации мусора.