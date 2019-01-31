Суд арестовал на два месяца двоюродного брата сенатора Арашукова

Басманный суд Москвы арестовал на два месяца двоюродного брата сенатора Рауфа Арашукова — Руслана по делу о создании преступного сообщества. Родственник будет находиться под стражей до 30 марта.

Как сообщалось ранее, отец Рауфа Арашукова — Рауль свою вину в хищении газа на 30 миллиардов рублей и создании ОПГ не признал. По словам адвоката, на его клиента оказывается давление.

Напомним, что вчера, 30 января, в зале заседаний Совета Федерации был задержан 32-летний сенатор Рауф Арашуков, представляющий Карачаево-Черкесию. Парламентарию вменяют участие в преступной группировке, убийство двух человек и давление на свидетеля.