Натрите подошву песком. В МЧС дали совет, как не падать при гололедице

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Натрите подошву песком. В МЧС дали совет, как не падать при гололедице

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При ходьбе следует опираться на всю подошву, при этом ноги должны быть расслаблены.

Избежать травм по время гололедицы поможет натирание подошвы песком или специальная трость с шипами. Об этом агентству городских новостей "Москва" сообщили в пресс-службе МЧС.

— Подготовьте малоскользящую обувь, прикрепите на каблуки металлические набойки или поролон, а на сухую подошву наклейте лейкопластырь или изоляционную ленту. Можете натереть подошвы песком (наждачной бумагой), — отметили в ведомстве.

При ходьбе спасатели советуют опираться на всю подошву, при этом ноги должны быть расслаблены. Пожилым россиянам необходимо обзавестись специальной палкой с резиновым наконечником или шипами.

При падении рекомендуется сгруппироваться, чтобы избежать получения травмы.

— Если вы поскользнулись, присядьте, чтобы снизить высоту падения. В момент падения постарайтесь сгруппироваться и, перекатившись, смягчить удар о землю, — пояснили в пресс-службе.

В случае если избежать получения травмы не удалось, следует обратиться в травмпункт и получить справку, свидетельствующую о травме.

В дальнейшем этот документ поможет возместить ущерб.

Ранее Лайф приводил прогноз центра погоды "Фобос": вечером 31 января в столицу вернутся небольшие морозы до минус трёх градусов, поэтому тротуары превратятся в каток.

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