Натрите подошву песком. В МЧС дали совет, как не падать при гололедице

При ходьбе следует опираться на всю подошву, при этом ноги должны быть расслаблены.

Избежать травм по время гололедицы поможет натирание подошвы песком или специальная трость с шипами. Об этом агентству городских новостей "Москва" сообщили в пресс-службе МЧС.

— Подготовьте малоскользящую обувь, прикрепите на каблуки металлические набойки или поролон, а на сухую подошву наклейте лейкопластырь или изоляционную ленту. Можете натереть подошвы песком (наждачной бумагой), — отметили в ведомстве.

При ходьбе спасатели советуют опираться на всю подошву, при этом ноги должны быть расслаблены. Пожилым россиянам необходимо обзавестись специальной палкой с резиновым наконечником или шипами.

При падении рекомендуется сгруппироваться, чтобы избежать получения травмы.

— Если вы поскользнулись, присядьте, чтобы снизить высоту падения. В момент падения постарайтесь сгруппироваться и, перекатившись, смягчить удар о землю, — пояснили в пресс-службе.

В случае если избежать получения травмы не удалось, следует обратиться в травмпункт и получить справку, свидетельствующую о травме.

В дальнейшем этот документ поможет возместить ущерб.

Ранее Лайф приводил прогноз центра погоды "Фобос": вечером 31 января в столицу вернутся небольшие морозы до минус трёх градусов, поэтому тротуары превратятся в каток.