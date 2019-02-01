"Он честно служил". Турчинов заявил, что не прятал сына от армии

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов подчеркнул, что не прятал своего сына от службы в армии. Так он ответил на обвинения кандидата в президенты Незалежной Анатолия Гриценко.
По словам Турчинова, его сын летом 2014 года, сразу после учёбы в университете, ушёл добровольцем в Национальную гвардию.
— Он честно служил, не прячась за чужие спины, — написал Турчинов в "Фейсбуке".
Ранее Гриценко обвинил украинских чиновников, в числе которых был и Турчинов, в том, что они прятали своих сыновей от мобилизации.
Напомним, кандидат в президенты Анатолий Гриценко пообещал снова отменить обязательный призыв в армию и легализовать оружие в случае победы на выборах.
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