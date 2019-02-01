Автобус с детьми перевернулся в Башкирии, есть пострадавшие

Всего в салоне транспортного средства находились девять детей и двое взрослых. Все они выбрались наружу через разбитое лобовое стекло.

Школьный автобус с детьми перевернулся на трассе в Учалинском районе Башкирии. Об этом сообщает агентство "Башинформ", ссылаясь на пресс-службу республиканского ГИБДД.

За рулём находился 65-летний местный житель. По данным ведомства, автобус ПАЗ съехал в кювет и перевернулся. В салоне находились девять детей и двое взрослых — педагог и сам водитель. Все они выбрались наружу через разбитое лобовое стекло.

За медицинской помощью обратились педагог и двое девятиклассников. Учащиеся были пристёгнуты ремнями безопасности. На месте работает полиция.

— После обследования госпитализировали одного школьника и учителя. С пострадавшими работает психолог, — говорится в сообщении.