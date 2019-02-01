Сотни людей стоят в очереди в Третьяковку, куда вернули украденную картину

Сотни человек стоят в очереди на выставку в Третьяковскую галерею, куда сегодня вернули украденную картину Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым". Лайф ведёт стрим с места событий.

Картина будет находиться на выставке вплоть до окончания мероприятия, то есть до 17 февраля. Полотно теперь под охраной: экспонат под стеклом и сигнализацией, а рядом дежурит сотрудник правоохранительных органов.

Картина Куинджи "Ай-Петри. Крым" была похищена из Третьяковской галереи 27 января. Уже утром следующего дня стало известно, что полотно найдено, а её похититель задержан. Сейчас он находится под арестом.