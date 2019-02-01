"Кошка бросилась на мышь". Запад поразило видео перехвата Су-27 истребителя НАТО

Западных пользователей социальных сетей поразило видео, где российский Су-27 отогнал от самолёта правительственного авиаотряда "Россия" истребитель F-15 НАТО, который подлетел слишком близко к лайнеру. О перехвате писали многие западные издания, в числе которых Daily Mail и The Aviationist.
Су-27 ВКС России оттеснил истребитель НАТО от правительственного самолета РФ. Видео: Fighterbomber pic.twitter.com/rurFqfuqoa— Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) 31 января 2019 г.
Боже мой, это просто безумие!
написал @Kenneth83258000.
Застигнут врасплох… будто кошка бросилась на мышь
отметил qlswtwen530.
Примечательно, что другие пользователи Сети не увидели в действиях российского Су-27 агрессии, о которой написали западные средства массовой информации. Ещё одни задались вопросом, как истребитель НАТО оказался в небе над Балтикой.
Я не вижу никакой агрессии со стороны Су-27
отмечает Archange Gabriel.
Какого черта американцы вообще делают на Балтике?
удивился GeeHardy.
Американский истребитель на Балтике? Он потерялся?
написал пользователь Wayne Clarke.
Как сообщалось ранее, самолёт альянса приблизился к правительственному борту, однако окончательно сблизиться ему не дал Су-27 ВКС России. В итоге F-15 сразу же после манёвра был вынужден удалиться на почтительное расстояние от российского борта. Мужество и самоотверженность пилотов Су-27 вызвали восторг у пользователей, которые комментируют видео в Сети.
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