"Кошка бросилась на мышь". Запад поразило видео перехвата Су-27 истребителя НАТО

Многие пользователи отметили, что в действиях российского истребителя нет агрессии, о которой написало большинство западных СМИ.

Западных пользователей социальных сетей поразило видео, где российский Су-27 отогнал от самолёта правительственного авиаотряда "Россия" истребитель F-15 НАТО, который подлетел слишком близко к лайнеру. О перехвате писали многие западные издания, в числе которых Daily Mail и The Aviationist.

Су-27 ВКС России оттеснил истребитель НАТО от правительственного самолета РФ. Видео: Fighterbomber pic.twitter.com/rurFqfuqoa — Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) 31 января 2019 г.

Боже мой, это просто безумие! написал @Kenneth83258000.

Застигнут врасплох… будто кошка бросилась на мышь отметил qlswtwen530.

Примечательно, что другие пользователи Сети не увидели в действиях российского Су-27 агрессии, о которой написали западные средства массовой информации. Ещё одни задались вопросом, как истребитель НАТО оказался в небе над Балтикой.

Я не вижу никакой агрессии со стороны Су-27 отмечает Archange Gabriel.

Какого черта американцы вообще делают на Балтике? удивился GeeHardy.

Американский истребитель на Балтике? Он потерялся? написал пользователь Wayne Clarke.

Как сообщалось ранее, самолёт альянса приблизился к правительственному борту, однако окончательно сблизиться ему не дал Су-27 ВКС России. В итоге F-15 сразу же после манёвра был вынужден удалиться на почтительное расстояние от российского борта. Мужество и самоотверженность пилотов Су-27 вызвали восторг у пользователей, которые комментируют видео в Сети.