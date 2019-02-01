Звезда "Битвы экстрасенсов" предостерегла прокуроров насчёт перевала Дятлова

Экстрасенс Дарья Миронова убеждена, что Генпрокуратура напрасно спустя 60 лет возобновила расследование гибели группы туристов в Уральских горах. Об этом она рассказала в беседе с Лайфом. Дело в том, что эксперты просто потратят время: причина смерти девяти студентов-туристов так и не будет раскрыта.
— Перевал Дятлова — это действительно зона аномальная, но если говорить о том, будет ли установлена следователями однозначная причина, — нет. Тайна останется тайной, — подчеркнула она.
При этом сама ясновидящая не считает, что к трагедии были причастны потусторонние силы. Но и версию следствия по поводу природных катаклизмов она решительно отвергает.
— Там не было каких-то сверхъестественных сил. Там происходили испытания химического секретного оружия, — рассуждает участница "Битвы экстрасенсов". — Это была секретная зона, где располагалась подземная лаборатория, которая и занималась определёнными исследованиями. Ребята просто наткнулись на военную базу, на то, что им не надо было видеть. Здесь нет мистики никакой, но понятно, что не будет озвучена и настоящая причина.
Ранее стало известно, что Генпрокуратура России намерена установить истинную причину гибели туристической группы Дятлова в 1959 году. Всего существует 75 версий развития событий, но наиболее вероятны три из них. К слову, криминал исключается полностью.
Подробнее о том, как прокурорам придётся повторить роковой маршрут в горах Урала, читайте в материале Лайфа.
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