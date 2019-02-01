Звезда "Битвы экстрасенсов" предостерегла прокуроров насчёт перевала Дятлова

По мнению участницы мистического шоу, тайна гибели туристов всё равно не будет раскрыта, но потусторонние силы здесь ни при чем.

Экстрасенс Дарья Миронова убеждена, что Генпрокуратура напрасно спустя 60 лет возобновила расследование гибели группы туристов в Уральских горах. Об этом она рассказала в беседе с Лайфом. Дело в том, что эксперты просто потратят время: причина смерти девяти студентов-туристов так и не будет раскрыта.

— Перевал Дятлова — это действительно зона аномальная, но если говорить о том, будет ли установлена следователями однозначная причина, — нет. Тайна останется тайной, — подчеркнула она.

При этом сама ясновидящая не считает, что к трагедии были причастны потусторонние силы. Но и версию следствия по поводу природных катаклизмов она решительно отвергает.

— Там не было каких-то сверхъестественных сил. Там происходили испытания химического секретного оружия, — рассуждает участница "Битвы экстрасенсов". — Это была секретная зона, где располагалась подземная лаборатория, которая и занималась определёнными исследованиями. Ребята просто наткнулись на военную базу, на то, что им не надо было видеть. Здесь нет мистики никакой, но понятно, что не будет озвучена и настоящая причина.

Ранее стало известно, что Генпрокуратура России намерена установить истинную причину гибели туристической группы Дятлова в 1959 году. Всего существует 75 версий развития событий, но наиболее вероятны три из них. К слову, криминал исключается полностью.

Подробнее о том, как прокурорам придётся повторить роковой маршрут в горах Урала, читайте в материале Лайфа.